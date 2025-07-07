الامارات | افتتاح "متحف كريستيانو رونالدو" في هونغ كونغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطف مشجعو كرة القدم في هونغ كونغ لساعات الاثنين لإلتقاط صور لكؤوس وقمصان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في معرض هو الأول من نوعه خارج موطن النجم البرتغال.

التقط زوار افتتاح "متحف سي أر لايف في هونغ كونغ" في مركز تسوق فاخر، صورا بجوار تماثيل بالحجم الطبيعي لنجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، بما في ذلك تمثال يحتفل في الهواء وآخر يرتدي الزي السعودي التقليدي.

وقال ألفين لاي (14 عاما)، والذي كان أول من وقف في طابور يضم أكثر من 100 شخص "كريستيانو رونالدو هو قدوتي... إنه مميز".

أما الطالب الجامعي هنري سينغ فقال "إنه الشخص الأكثر اجتهادا في العالم. يبلغ من العمر 40 عاما ولا يزال قويا للغاية".

وقّع رونالدو عقدا جديدا لمدة عامين مع نادي النصر السعودي الشهر الماضي، واصفا إياه بأنه "فصل جديد" على حسابه على إنستغرام.

ومن المقرر أن يشارك النصر في بطولة استعدادا للموسم الجديد في هونغ كونغ الشهر المقبل.

وقال توماس فرويس، ممثل مكتب عائلة رونالدو، إن النجم البرتغالي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، سيستقبل الجماهير في المتحف "قريبا جدا".

وأضاف فرويس أن المعرض، الذي تبلغ مساحته 12 ألف قدم مربع (1110 أمتار مربعة)، يوجه "رسالة قوية للجميع لتحقيق أحلامهم".

وأكد المنظمون أن معرض هونغ كونغ سيستمر لمدة عام قبل أن ينتقل إلى الصين.