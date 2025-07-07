شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 7 - 7 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات، والزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي.

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