بطولة ويمبلدون: سابالينكا تقلب الطاولة على سيغموند وتبلغ نصف النهائي للمرة الثالثة

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا الطاولة على الألمانية المخضرمة لاورا سيغموند وبلغت نصف النهائي للمرة الثالثة في مسيرتها الاحترافية في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عندما تغلبت عليها 4 6 و6 2 و6 4 الثلاثاء في ربع النهائي في ساعتين و54 دقيقة.

وكررت سابالينكا أفضل نتيجة لها في ويمبلدون، البطولة الوحيدة في الغارند سلام لم تبلغ مباراتها النهائية، في عامي 2021 و2023 ووصلت مشوارها الناجح نحو النهائي الكبير الثالث تواليا هذا العام بعد خسارتها أستراليا المفتوحة امام الاميركية ماديسون كيز ورولان غاروس امام الاميركية كوكو غوف الشهر الماضي، والرابع تواليا بعد تتويجا بفلاشينغ ميدوز صيف العام الماضي.

كما هي المرة الخامسة تواليا التي تبلغ فيها البيلاروسية نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام.

وهو الفوز الثالث لسابالينكا على المخضرمة سيغموند البالغة من العمر 37 عاما و118 يوما والمصنفة 104 عالميا، بعد الاول في الدور الاول لمسابقة كأس الاتحاد للمنتخبات عام 2019 وثمن نهائي دورة ستراسبورغ الفرنسية في العام ذاته.

وتلتقي سابالينكا في نصف النهائي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا الثانية عشرة أو الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا الخمسين.

وكانت بداية المباراة مثالية بالنسية لسيغموند التي لم يسبق لها تخطي الدور الثاني في ويمبلدون، حيث كسرت إرسال سابالينكا في الشوطين الاول والثالث وتقدمت 3 0، قبل أن ترد لها الأخيرة التحية في الرابع مقلصة الفارق الى 1 3 ثم 2 3.

ونجحت الألمانية في كسر إرسال البيلاروسية للمرة الثالثة عندما فعلتها في الشوط السابع متقدمة 5 2، لكنها خسرت ارسالها في الثامن فتقلص الفارق الى 3 5 وحافظت على تقدمها حتى كسبت المجموعة 6 4 في 57 دقيقة.

واستعادت سابالينكا توازنها مطلع المجموعة الثانية بكسر إرسال سيغموند في الشوط الثاني والتقدم 2 0، لكن الالمانية ردت مباشرة في الشوط الثالث مقلصة الفارق الى 1 2 ثم أدركت التعادل 2 2، بيد أن البيلاروسية انتفضت بكسبها أربعة أشواط متتالية كاسرة إرسال الالمانية في الشوط السادس والثامن وحسمها 6 2 في 53 دقيقة.

ورفعت سابالينكا عدد الاشواط المتتالية التي كسبتها الى خمسة عندما استهلت المجموعة الثالثة الحاسمة والارسال بحوزتها، لكنها سرعان ما خسرت إرسالها في الشوط الثالث مانحة التقدم للألمانية 2 1 و3 1.

ولم تتأخر البيلاروسية في رد التحية وفعلتها في الشوط السادس مدركة التعادل 3 3، وسنحت لها فرصة التقدم 4 3 لكنها فشلت وخسرت إرسالها مانحة التقدم للألمانية 4 3.