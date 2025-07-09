الامارات | نهيان بن زايد يُعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، برئاسة العقيد الركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية راشد صغير محمد البلوشي، والدكتور هاشل عبيد سالم الطنيجي، ولولوة عبيد أحمد المهيري، وسعيد سرحان السوافي.

وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.