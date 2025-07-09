أن بي أيه: مدرب نيكس الجديد مايك براون متحمس للتحدي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بدا مدرب نيويورك نيكس الجديد مايك براون، الفائز بجائزة أفضل مدرب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين، متحمس للتحدي الجديد الذي ينتظره في فريق عريق يبحث عن لقبه الأول منذ 52 عاما.

وقال براون من ملعب تمارين نيكس بعد يوم على تعيينه خلفا لتوم ثيبودو "أولا وقبل كل شيء، لا أحد لديه توقعات (بتحقيق نتائج جيدة) أكبر مني. توقعاتي عالية. إنه نيكس و(ملعب) ماديسون سكوير غاردن".

ورأى براون أن نيكس فريق تاريخي و"أنا أعشق التوقعات المصاحبة لذلك (لمهمة تولي فريق من هذا النوع) وأتقبلها".

ولم يفز نيكس بلقب الدوري منذ عام 1973، ووصل الموسم المنصرم إلى نهائي المنطقة الشرقية لأول مرة منذ عام 2000، لكنه خسر أمام إنديانا بايسرز.

وكان هذا كافيا لدفع نيكس إلى إقالة ثيبودو الشهر الماضي بعد خمسة أعوام كمدرب للفريق، مستعينا ببراون، ابن الـ55 عاما الذي حقق 454 فوزا مقابل 304 هزائم خلال فترة تدريبه لكليفلاند كافالييرز، لوس أنجليس ليكرز، وساكرامنتو كينغز حيث أقيل من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد بداية موسم حقق فيه 13 انتصارا مقابل 18 خسارة.

وعلق براون على مشوار سلفه قائلا "أعتقد أن توم ثيبودو قام بعمل رائع والشبان قاموا أيضا بعمل رائع الموسم الماضي"، معتبرا أن التشكيلة الحالية للفريق "مذهلة" وما قام به اللاعبون "في الأدوار الإقصائية يُظهر إمكاناتهم"، لاسيما جايلن برونسون والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز وميتشل روبنسون.

لكنه أضاف أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. أجريت محادثات رائعة مع جميع لاعبينا، وأتطلع إلى بناء علاقات إيجابية وقوية معهم جميعا مع مرور الوقت. لا يمكننا حرق المراحل. الأمر يتعلق بكل يوم على حدة، بكل تمرين...".

فاز براون بلقب الدوري أربع مرات كمساعد مدرب، أولا مع سان أنتونيو سبيرز عام 2003 بقيادة المدرب الأسطوري غريغ بوبوفيتش، ثم مع غولدن ستايت ووريرز أعوام 2017 و2018 و2022 مع المدرب ستيف كير الذي خاض معه أيضا نهائي 2019.

نال جائزة أفضل مدرب للموسم عام 2009 مع كافالييرز الذي وصل معه إلى نهائي الدوري عام 2007، ثم عام 2023 حين قاد كينغز إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2006.