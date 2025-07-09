الامارات | موعد مباراة ريال مدريد وسان جرمان.. ومفاجآت التشكيلة الأساسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقررة اليوم الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) عودة الفرنسي كيليان مبابي لقيادة هجوم النادي الملكي على حساب المهاجم الشاب غونزالو غارسيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب تشابي ألونسو سيعتمد على الثنائي أسينسيو وروديغر في خط الدفاع لتعويض دين هويسن، الذي يغيب للإيقاف إثر حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الدور ربع النهائي ضد بوروسيا دورتموند.

وفي المقابل، هناك تغييرات في تشكيلة باريس سان جرمان إذ سيفتقد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لجهود باتشو في مباراة ريال مدريد بعد طرده ضد بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي، وسيحل بيرالدو بدلا منه في خط الدفاع، كما يغيب أيضا الظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز والذي تحصل أيضا على البطاقة الحمراء ضد بايرن ميونخ، لكن غيابه لن يكون مؤثرا لأنه من الأساس فهو لاعب احتياطي ولا يعتمد عليه إنريكي كثيرا.

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ترينت، أسينسيو، روديغر، فران غارسيا.

الوسط: تشواميني، فالفيردي، بيلينغهام.

الهجوم: غولر، مبابي وفينيسيوس.

تشكيلة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان.

الهجوم: باركولا (ديمبلي)، دويه، كفاراتسخيليا.