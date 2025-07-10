الامارات | باريس سان جرمان يطرد ريال مدريد من كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقّن باريس سان جرمان نظيره ريال مدريد درساً قاسياً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4-0 اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أميركا.

وتأهل الفريق الفرنسي لمواجهة تشيلسي في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، فيما جرّ النادي الملكي أذيال الخسارة مغادراً البطولة المستحدثة بطريقة غير متوقعة.

وباغت باريس سان جرمان خصمه منذ انطلاقة المباراة بنوايا هجومية واضحة أسفرت عن فرصتين واعدتين تصدى لهما الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة منهما إنقاذ أسطوري للنجم عثمان ديمبلي.

ولم ينتظر فريق المدرب لويس إنريكي كثيراً لترجمة جاهزيته الذهنية واستثمر حالة التشتت الذهني لدفاع ريال مدريد فسجل الهدف الأول عن طريق فابيو رويس مستغلا خطأ ساذجاً من المدافع المدريدي أسينسيو (6).

وبعدها بثلاث دقائق فقط، قطع ديمبلي الكرة من أمام مدافع ريال مدريد روديغير ومضى بطريقه نحو مرمى كورتوا معززاً النتيجة بهدف باريسي ثانٍ (9).

حالة اليأس تسللت لنفوس لاعبي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، فغابت ردة الفعل تماماً ما منح نجم باريس سان جرمان المغربي أشرف حكيمي الذي عكس كرة على طبق من ذهب إلى زميله فابيو ليحرز الهدف الثالث (24).

وتحسن ريال مدريد مع تبديلات المدرب شابي ألونسو في الشوط الثاني بإخراجه فينيسيوس وبيلينغهام وأسينسيو وغونزالو غارسيا والزج بأوراق لوكا مودريتش وميليتاو وكارفاخال وابراهيم دياز إلا أن الفريق الباريسي كان قد ادخر مجهوده بهدف تأمين الانتصار بذكاء تكتيكي عالٍ ليضيف الهدف الرابع عن طريق راموس (88).