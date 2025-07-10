الامارات | منتخب السلة يخسر ودياً أمام البحرين «مرتين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أول من أمس، معسكره التدريبي في المنامة، بخسارة تجربتيه الوديتين أمام نظيره البحريني (71-101) و(76-94) على التوالي، قبل المشاركة في بطولة «وليام جونز»، التي تستضيفها الصين، بعد غدٍ، وتستمر إلى 20 يوليو الجاري.

وغادر المنتخب الوطني، أمس، البحرين متجهاً إلى الصين، على أن يستهل «الأبيض»، السبت المقبل، مشواره في «وليام جونز» بلقاء المنتخب القطري.

من جهة أخرى، تلقى المنتخب الوطني للناشئين، خسارته الثانية على التوالي في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت (16 عاماً)، وجاءت أمام نظيره السعودي بنتيجة (30-73)، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من البطولة المقامة في البحرين، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

كما شهدت الجولة، تحقيق المنتخب البحريني انتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (93-52).

وكان «أبيض الناشئين» قد تعرّض للخسارة في مباراته الأولى أمام المنتخب الكويتي (63-44)، في جولة شهدت تفوق منتخب البحرين على نظيره العُماني (96-44)، ويخضع المنتخب، اليوم، لمرحلة الراحة، قبل استكمال الجولتين الأخيرتين، حين يلتقي، غداً، مع المنتخب البحريني، ويختتم البطولة، بعد غدٍ، بلقاء نظيره العُماني.