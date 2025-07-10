الامارات | البرازيلي ريناتو خامس صفقات الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب البرازيلي، ريناتو جونيور، ليصبح خامس صفقات «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الشركة، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، مضيفة: «رحبوا معنا بلاعبنا الجديد ريناتو جونيور، نتمنى لك التوفيق مع (الإمبراطور)».

ونشرت مقطع فيديو للاعب البرازيلي معلقة: «من بلاد السيليساو إلى أرض زعبيل»، وتحدث ريناتو خلال المقطع قائلاً: «أهلاً بجماهير الوصل، أنا ريناتو جونيور، سعيد بارتداء قميص نادي الوصل، وأتطلع لرؤيتكم في الملعب».

وانتقل اللاعب الذي يلعب في خط الهجوم إلى الوصل قادماً من نادي فيبورغ الدنماركي، حيث سيتم قيده في فئة المقيمين.

وكان ريناتو (23 عاماً) قد انضم إلى نادي فيبورغ في يناير 2023 قادماً من أغوا سانتا في وطنه، وشارك في 70 مباراة بالقميص الأخضر، مسجلاً سبعة أهداف، ومقدماً سبع تمريرات حاسمة».

وتراهن شركة الكرة الوصلاوية على اللاعبين المقيمين في الموسم المقبل، بعدما كانت إحدى نقاط الضعف في الفريق خلال الموسم الماضي، حيث يعد المالي سياكا سيديبي هو الأبرز في الفريق، بينما لم تشهد قائمة الوصل من اللاعبين المقيمين استفادة الفريق من إمكاناتهم، لتقرر الشركة إجراء تعديلات جذرية في القائمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الوصل حتى الآن مع أربعة لاعبين مقيمين، هم: البرازيلي هوغو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو والكولومبي برايان بالاسيوس، قبل أن يعلن ضم البرازيلي ريناتو جونيور.

في المقابل، يضم «الإمبراطور» حالياً لاعبَين أجنبيين فقط، هما المغربي سفيان بوفتيني، الذي أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تمديد عقده موسماً إضافياً، بينما تعاقدت مع البيروفي ريناتو تابيا، وكانت الشركة قد حسمت مصير المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بتعاقدها مع البرتغالي لويس كاسترو.