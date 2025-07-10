الامارات | ألونسو: ريال مدريد سيبدأ من الصفر بعد الخسارة المؤلمة أمام باريس سان جيرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، إن فريقه سيبدأ الموسم المقبل من الصفر، بعد أن جاء تغييره الخططي بنتائج عكسية في الهزيمة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وفي غياب المدافع الموقوف دين هاوسن والمصاب ترينت ألكسندر-أرنولد، عاد ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق قبل أسابيع، إلى اللعب بأربعة لاعبين في الخط الخلفي بدلا من الاعتماد على خمسة مدافعين.

وبفضل هذا التغيير الخططي تمكن غونزالو جارسيا المتألق في البطولة من المشاركة أساسيا إلى جانب النجم كيليان مبابي، الذي استعاد أخيرا كامل قوته بعد غيابه عن معظم البطولة بسبب المرض، لكن هذا التغيير لم يؤت ثماره.

واستفاد باريس سان جيرمان سريعا من الضعف الدفاعي لريال، وسجل هدفين في أول تسع دقائق وبدت الأمور تحت سيطرته.

وقال ألونسو «تأخرنا بهدفين ولم نتمكن من إيجاد موطئ قدم. لقد كانت هزيمة مؤلمة، يجب أن نقر بأننا لم نكن على المستوى المطلوب اليوم».

لم يجر ريال أي تغييرات بين الشوطين وقال ألونسو للصحفيين إنه كان يعتقد أن الفريق كان يحظى ببعض الفرص التهديفية قبل أن يجري تبديلات في منتصف الشوط الثاني.

وأضاف «كان لدينا بعض أوجه القصور في بعض النقاط، وأحيانا من الجيد أن نرى أخطاءنا ويمكنك استخلاص الدروس للمستقبل».

ورغم مرارة الخسارة، فإن ألونسو أكد للجماهير أن القادم أفضل ولم يستبعد إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال «نبدأ عصرا جديدا بعد الراحة... نريد بناء فريق يلعب كوحدة واحدة، يلعب فيه الجميع معا... لقد كنا على بعد مباراة واحدة (من النهائي) والأمر مؤلم ودعونا نرى ما سيحدث الآن».