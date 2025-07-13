الامارات | حكاية الوصل والبرازيل مستمرة بصفقة «سالدانيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت شركة الوصل لكرة القدم إبرام الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم المقبل، بعدما أعلنت ضم اللاعب البرازيلي ماتيوس سالدانيا، ليصبح ثالث اللاعبين الأجانب في صفوف «الإمبراطور».

ونشرت شركة الكرة الوصلاوية على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنها أكملت إجراءات التعاقد مع سالدنيا قادماً من فيرينتسفاروشي المجري من دون الكشف عن مدة التعاقد، وذكرت: «من هنا سالدانيا وصلاوي»، مضيفة: «ماتيوس سالدانيا فصل جديد في حكاية الوصل والبرازيل».

ويبلغ ماتيوس سالدانيا من العمر 25 عاماً، حيث يلعب في خط الهجوم، في مراكز الجناح الأيمن والمهاجم، إذ بدأ مشواره في أكاديميات سانتوس وأوداكس، ثم انتقل إلى فريق الشباب في نادي باهيا البرازيلي في 2018، وأسهم تألقه مع فريق الشباب في تصعيده إلى الفريق الأول مع باهيا، إذ خاض 29 مباراة في الدوري البرازيلي وأحرز ثلاثة أهداف، بينما أسهم في فوز الفريق بلقب كامبيوناتو بايانو 2020.

وخاض ماتيوس سالدانيا العديد من التجارب خارج الدوري البرازيلي، أبرزها جيف يونايتد تشيبا، وتشانغتشون ياتاي الصيني، وبارتيزان الصربي الذي يعد أبرز محطاته، بعدما أحرز مع الفريق 21 هدفاً في موسم 2023-2024، ليجذب أنظار فيرينتسفاروشي الذي تعاقد معه في الصيف الماضي مقابل ثلاثة ملايين يورو، إذ واصل تألقه، وأحرز مع الفريق 14 هدفاً في الموسم الماضي.

وجذب سالدانيا أنظار شركة الوصل لكرة القدم، لتدخل في مفاوضات مع النادي المجري الذي كان يرتبط معه اللاعب بعقد حتى يونيو 2028، بعدما كان قد انضم إليه في سبتمبر 2024.

وتعاقد الوصل حتى الآن مع أربعة لاعبين مقيمين، هم البرازيلي هوغو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو، والكولومبي برايان بالاسيوس، قبل أن تعلن ضم البرازيلي ريناتو جونيور، وفي المقابل يضم «الإمبراطور» حالياً ثلاثة لاعبين أجانب، هم المغربي سفيان بوفتيني الذي أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تمديد عقده موسماً إضافياً، بينما تعاقدت مع البيروفي ريناتو تابيا، وأخيراً البرازيلي ماتيوس سالدانيا، وكانت الشركة قد حسمت مصير المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بتعاقدها مع البرتغالي لويس كاسترو.

وتعمل شركة الوصل لكرة القدم على حسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، خلال معسكر الفريق في هولندا، إذ ارتبطت أسماء عدة من اللاعبين بالانضمام إلى الفريق خلال الفترة الماضية، وأبرزهم الفلسطيني وسام أبوعلي والإيراني مهدي تاريمي والعراقي مهند علي.

. سالدانيا يبلغ من العمر 25 عاماً.. ويلعب في الجناح الأيمن ومهاجماً.