الامارات | السدراني والمعمري يظفران ببطولة الإمارات للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، عمار السدراني، بلقب المسابقة المفتوحة للرجال ضمن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي نظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي، بمشاركة واسعة شملت منافسات الرجال والسيدات، والفئات العمرية تحت ثماني و10 سنوات للأولاد والإناث.

وجاء تتويج السدراني بعد أداء متميز على مدار تسع جولات، أنهاها برصيد ثماني نقاط، متقاسماً الصدارة مع لاعب نادي دبي للشطرنج،أحمد فريد، الذي حل ثانياً، ونال الميدالية الفضية بفارق كسر التعادل، بينما حل لاعب نادي الشارقة الثقافي، يحيى شعيب الكاف، ثالثاً برصيد 6.5 نقاط، متوجاً بالميدالية البرونزية، من بين 39 لاعباً شاركوا في المسابقة.

وعلى صعيد السيدات، خطفت لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وافية درويش المعمري، لقب البطولة بعد أن جمعت ثماني نقاط من تسع جولات، متساوية مع أحلام راشد، لاعبة نادي دبي التي حصلت على الميدالية الفضية. وذهبت البرونزية إلى لاعبة نادي دبي مريم عيسى، برصيد ست نقاط، وهي النتيجة ذاتها التي حققتها وديمة الكلباني من نادي العين، لكنها حلت في المركز الرابع. وشاركت في مسابقة السيدات 23 لاعبة.

وفي الفئات العمرية، توج لاعب نادي الشارقة الثقافي، محمد المعيني، بلقب فئة تحت ثماني سنوات، وفي فئة تحت 10 سنوات للأولاد، نال زايد محمد آل علي من نادي العين المركز الأول والميدالية الذهبية، وعلى صعيد الإناث تحت ثماني سنوات، حققت ميرة الخاطري من نادي فتيات رأس الخيمة المركز الأول، وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، ظفرت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، حفصة عيسى، بالميدالية الذهبية.