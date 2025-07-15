بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتعاقد مع الظهير الايسر كاريراس

الرياص - اسماء السيد - مدريد : وقع ريال مدريد الاسباني مع المدافع ألفارو كاريراس قادما من بنفيكا البرتغالي في عقد لستة أعوام، وفق ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية الاثنين.

وتقدر قيمة صفقة انتقال إبن الـ 22 عاما الذي يشعل مركز الظهير الايسر وقد بدأ مسيرته في صفوف الناشئين لريال مدريد قبل ان ينتقل الى مانشستر يونايتد الانكليزي في عام 2020، حوالى 50 مليون يورو (58 مليون دولار أميركي).

وقال النادي الملكي في بيان "توصل ريال مدريد وبنفيكا إلى اتفاق بشأن انتقال ألفارو كاريراس، الذي سيرتبط بعقد مع نادينا للمواسم الستة المقبلة، حتى 30 يونيو (حزيران) 2031".

خاض المدافع 62 مباراة بقميص بنفيكا مسجلا خمسة أهداف للنادي، علما انه خاض فترة معه معارا قبل ان يوقع له مقابل ستة ملايين يورو من يونايتد في 2024.

وأصبح كاريراس رابع صفقة للريال خلال هذا الصيف حيث يسعى النادي الملكي لاعادة البناء تحت قيادة مدربه الجديد شابي ألونسو. سبق ان وقع ايضا مع الانكليزي ترانت ألكسندر أرنولد، دين هاوسن والارجنتيني فرانكو ماستانتوونو، في صفقات بلغت قيمتها 170 مليون يورو.

وبعد ان انهى الموسم الماضي خالي الوفاض، ترك المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي منصبه ليخلفه ألونسو.