حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 – 7 – 2025

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 – 7 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد شريف رسميا.

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يقترب من ضم حمدى فتحى فى الميركاتو الصيفي

أقترب نادى بيراميدز من حسم صفقة ضم حمدى فتحى لاعب وسط فريق الوكرة القطرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة الفريق السماوى لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة.

تفاصيل جلسة جديدة تجمع محمد يوسف ووسام أبو على في الأهلى

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة منتظرة مع وسام أبو علي مهاجم الفريق للاتفاق على غلق ملف الرحيل في الصيف الحالي والتركيز مع الفريق في الموسم الجديد، حتى لا يتشتت تفكيره بفكرة الرحيل والإغراءات المالية التي وصلته في الفترة الماضية.

الزمالك يستبعد مصطفى شلبى 3 أيام من معسكر العاصمة الإدارية لحين حسم مصيره

أبلغ نادي الزمالك لاعبه مصطفى شلبي بعدم الانتظام في معسكر الفريق الذى حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاهلى يبدأ إجراءات تمديد وتعديل عقد أليو ديانج

بدأ مسئولو النادى الاهلى إجراءات تمديد وتعديل عقد المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للحفاظ عليه ضمن القوام الاساسى للمارد الأحمر سنوات جديدة.

حقيقة مغادرة حامد حمدان مران بتروجت بقرار سيد عيد

كشف مصدر داخل بتروجت حقيقة مغادرة الفلسطيني حامد حمدان مران الفريق البترولى بعد مشادة مع أحد اللاعبين بقرار من سيد عيد المدير الفنى.

إقامة كأس عاصمة مصر بنظام المجموعات

استقرت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب على إقامة بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025 – 2026 بنظام دور المجموعات.