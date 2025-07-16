الامارات | نخبة أبطال العالم يشاركون في «أبوظبي غراند سلام» للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة نخبة أبطال المنتخبات العالمية في بطولة «أبوظبي غراند سلام»، التي ستقام في نوفمبر المقبل، ووضع خطة شاملة، وتجهيزات متكاملة لاستضافة الحدث الأبرز على صعيد الأجندة المعتمدة من الاتحاد الدولي.

وأشار الاتحاد، في بيان، أمس، إلى إمكانية التسجيل عبر الموقع، حتى مطلع نوفمبر المقبل، وسط توقعات بمشاركة نحو 100 دولة مع بدء التسجيل في موقع الاتحاد الدولي، وإعلان ثلاث دول المشاركة في النسخة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد، محمد بن ثعلوب الدرعي، إن اللجنة العليا للبطولة حريصة على وضع جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، نظراً لما يمثله الحدث من أهمية كبيرة، بمشاركة أقوى منتخبات العالم، بهدف المنافسة على اللقب، وحصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد 2028.

وذكر أن منتخب الجودو سيواصل إعداده للمشاركة في «أبوظبي غراند سلام»، وفق البرنامج الزمني المقرر من الأجهزة الفنية، من خلال المعسكرات الخارجية، والتدريبات المشتركة مع أقوى منتخبات العالم، لرفع جاهزية عناصره، وتمكينهم من المنافسة القوية في البطولة، وحصد المراكز الأولى.