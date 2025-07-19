جائزة تشيكيا الكبرى: مارك ماركيس يواصل سيطرته على سباقات السرعة

الرياص - اسماء السيد - برنو (الجمهورية التشيكية) : واصل دراج دوكاتي بطل العالم ست مرات ومتصدر الترتيب العام سيطرته على سباقات السرعة (سبرينت) هذا الموسم عندما فاز بسباقه الحادي عشر من أصل 12 السبت على حلبة برنو في سباق جائزة تشيكيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي.

وقطع مارك اللفات العشر لسباق السرعة في زمن 19:05.883 دقيقة متقدما على ثنائي فريق كيه تي إم مواطنه بيدرو أكوستا والإيطالي إينيا باستيانيني بفارق 0.798 ثانية و1.324 ث تواليا.

وعزز مارك صدارته للترتيب العام برصيد 356 نقطة موسعا الفارق من 83 نقطة الى 95 نقطة عن مطارده المباشر شقيقه الأصغر أليكس دراج غريزيني ريسينغ الذي حل سابعا عشر ومن 147 نقطة الى 156 عن زميله في دوكاتي الايطالي فرانتشيسكو بانيايا الذي حل سابعا.

وانطلق مارك ماركيس من المركز الثاني وتجاوز بانيايا، صاحب المركز الأول، بسهولة، في اللفة الافتتاحية مثلما فعل أكوستا الذي انطلق من الصف الثالث بتخطيه الإيطالي في منتصف السباق.

وانتزع أكوستا الصدارة من ماركيس بعد لحظات بعدما أبطأ الإسباني سرعته بسبب عدم اليقين بشأن ضغط الإطارات.

وقال ماركيس: "لاحظت أن الضغط لم يكن كافيا. حاولت الضغط على المكابح لبضع لفات، لكنني رأيت أن ذلك مخاطرة كبيرة. قررت الانتظار".

واستغرق ماركيس بعض الوقت لتسخين الإطارات واستعادة الصدارة بتجاوز سريع في اللفة قبل الأخيرة.

وأضاف "عندما رأيت أن الضغط كان ضمن القواعد، ضغطت بقوة في اللفات الأخيرة".

من جهته، قال أكوستا العائد الى منصات التتويج بعد معاناته من إصابة في الساعد في وقت سابق من الموسم "كانت أحلك بداية موسم في حياتي، والعودة إلى منصة التتويج مرة أخرى أمر رائع".

من جهته، كان باستيانيني سعيدا أيضًا بحصوله على المركز الثالث، بعد أسبوع من غيابه عن سباق جائزة ألمانيا الكبرى بسبب تسمم غذائي، وقال "إنه لأمر رائع أن أكون هنا. نحن هنا الآن للاستمتاع بمنصة التتويج، وهي أول منصة تتويج لي مع كيه تي إم".

وعاد بطل العالم الحالي الإسباني خورخي مارتين إلى المنافسة بحلوله في المركز الحادي عشر.

وغاب مارتين عن الجولات الثلاث الأولى للموسم بسبب حادثين تعرض لهما خلال تجارب ما قبل الموسم، ثم تعرض لحادث جديد في سباقه الأول بعد العودة على حلبة لوسيل القطرية في اللفة الرابعة عشرة ما أدى إلى إصابات شملت 11 كسرًا في ضلعه وبالتالي غاب عن الجولات الست التالية.

وفاز ماركيس بآخر أربعة سباقات كبرى، محققا الفوز في كل من سباق السرعة والسباق الرئيسي في كل مرة، وسيسعى لإضافة عطلة نهاية أسبوع مثالية أخرى في برنو.

ويتطلع ماركيس إلى لقبه العالمي السابع في فئة موتو جي بي والأول منذ عام 2019، وبالتالي سيعادل الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في سباق السرعة:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 19:05.883 دقيقة

2. بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 0.798 ثانية

3. إينيا باستيانيني (إيطاليا/كيه تي إم تيك3) بفارق 1.324 ث

4. ماركو بيتزيكي (إيطاليا/أبريليا ريسينغ) بفارق 1.409 ث