الامارات | «تصنيف دولي» للفارستين الدهماني والبلوشي في «ترويض الخيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الفارستان وفاء الدهماني وفاطمة البلوشي على تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية، ضمن برنامج «الإسطبلات الأميرية» في أبوظبي، لتعزيز أداء أصحاب الهمم في رياضة «ترويض الخيل»، تمهيداً للمشاركة في دورة لوس أنجلوس للألعاب البارالمبية 2028.

وخضعت الفارستان للتقييم الرسمي الخاص بأصحاب الهمم في مجال ترويض الخيل كجزء من تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية، في «ويلينغتون رايدينج»، بالمملكة المتحدة في يونيو الماضي، ليتم تصنيف وفاء الدهماني ضمن الفئة الثانية، وفاطمة البلوشي في الفئة الثالثة.

وأكدت «الإسطبلات الأميرية»، أن الفارستين فاطمة البلوشي ووفاء الدهماني أكملتا متطلبات التصنيف الرسمي لدى الاتحاد الدولي للفروسية، ما يضعهما على الطريق الصحيح للوصول إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة، بعد المشاركة في البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه هذا العام في أبوظبي.

ونوهت إلى أن البرنامج اشتمل على دروس في ركوب الخيل، وجلسات نظرية، وتدريبات عبر جهاز المحاكاة، إضافة إلى حصص للعلاج الفيزيائي والصحة النفسية الرياضية، بواسطة خبراء متخصصين بمجال العلاج الفيزيائي والصحة النفسية والتغذية في المجال الرياضي.

بدورها، قالت الفارسة وفاء الدهماني، إنها شاركت مع زميلتها فاطمة البلوشي أخيراً بالمملكة المتحدة، في تدريبات يومية، وحضور المنافسة الدولية لترويض الخيل الخاصة بأصحاب الهمم، والتواصل مع الرياضيين من هذه الفئة في الفريق البريطاني الحائز ميداليات ذهبية عدة.