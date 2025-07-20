جائزة تشيكيا الكبرى: مارك ماركيس يواصل هيمنته بفوز خامس تواليا

الرياص - اسماء السيد - برنو (الجمهورية التشيكية) : واصل الدراج الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي) بسط هيمنته على بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي باحتلاله للمركز الاول في جائزة تشيكيا الكبرى في برنو الاحد، محققا فوزه الخامس تواليا والثامن هذا العام في 12 جولة.

وأنهى ماركيس السباق بوقت قدره 40:04.628 دقيقة متقدما بفارق 1:753 ثانية عن الإيطالي ماركو بيتزيكي (أبريليا)، فيما صعد مواطنه بيدرو أكوستا (كيه تي أم) إلى منصة التتويج للمرة الاولى هذا العام باحتلاله للمركز الثالث بعدما تأخر بفارق 3:366 ثوان.

وهو الفوز الخامس تواليا (والثامن في 12 سباقا في هذا الموسم)، وهي سلسلة انتصارات لم يحققها بطل العالم ست مرات إلا مرتين في مسيرته حيث كانت المرة الأخيرة في عام 2019، بعدما كان فاز بأول 10 سباقات عام 2014.

كما انها المرة الخامسة تواليا التي يهيمن فيها ماركيس على عطلة نهاية الاسبوع باحتلاله المركز الاول في السباقين القصير (سبرينت) السبت والرئيس الاحد.

وعزز ابن الـ 32 عاما صدارته للترتيب العام للدراجين برصيد 381 نقطة متقدما بفارق 120 عن شقيقه الأصغر أليكس (دوكاتي غريزيني) الذي تعرض لحادث وخرج خالي الوفاض، و168 نقطة عن زميله في الفريق الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، بطل العالم 2022 و2023، والذي حلّ رابعا في برنو.

قال ماركيس الذي يتجه لتحقيق لقبه العالمي السابع في مسيرته والاول له منذ عام 2019 "كان النصف الأول من الموسم رائعا. لا يزال أمامنا عشرة سباقات وعلينا الاسترخاء، لكنني سأواصل بالحماس ذاته".

وانطلق بانيايا من المركز الاول لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ به سوى حتى اللفة الثانية عندما تجاوزه بيتزيكي بسهولة تامة، قبل أن يلحق به ماركيس.

وبدوره تقدم أكوستا للمركز الثالث بعدما كان انهى السباق القصير في المركز الثالث.

ولم يتأخر ماركيس في تجاوز بيتزيكي في اللفة الثامنة مستأثرا بالصدارة، في حين حافظ الثلاثي على تقدمه مبتعدا عن باقي الدراجين حتى اشهار علم النهاية، على الرغم من الضغوطات التي مارسها بانيايا على أكوستا في اللفات الاخيرة.

وحصد الإسباني خورخي مارتين حامل اللقب العالمي نقاطه الأولى بوصوله سابعا في اول سباق يشاهد خلاله العلم المرقط هذا العام.

وكان مارتين غاب عن السباقات الثلاثة الأولى بعدما تعرض لحادثين خلال فترة ما قبل الموسم، وعندما عاد في قطر في نيسان/أبريل، تعرض مرة جديدة لحادث قوي خلال السباق وغاب عن الجولات السبع التالية.

وانسحب أليكس ماركيس بعد حادث في اللفة الثانية، ليعود من برنو من دون أي نقطة بعد احتلاله المركز السابع عشر المخيب للآمال في سباق السرعة.