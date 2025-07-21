الامارات | دبا يهزم ريشتا الروماني في ثانية ودّياته بمعسكر سلوفينيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا على فريق ريشتا الروماني بنتيجة 1-0، في المباراة الودية الثانية لـ«النواخذة»، التي أُقيمت، أول من أمس، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في سلوفينيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجّل هدف الفوز اللاعب تافادزوا دهليوابو، وكان دبا قد تعادل من دون أهداف مع فريق إن دي بيلتنسي في أولى مبارياته الودية ضمن معسكر سلوفينيا.

ويُذكر أن دبا صعد إلى دوري المحترفين للمرة الرابعة في تاريخه الكروي، في الموسم المنصرم، برفقة فريق الظفرة.