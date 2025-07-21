السعودية تتراجع عن عرض المليار يورو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: سحبت السعودية عرض المليار يورو الذي كان موجوداً على طاولة ريال مدريد والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكانت تبلغ مدة التعاقد 5 مواسم، دون تحديد لهوية النادي السعودي الذي كان سيحظى بخدمات النجم البرازيلي.

ويقترب فينيسيوس من تجديد عقده مع ريال مدريد، حيث ينتهي العقد الحالي في 2027، وحدد اللاعب مقابلاً مالياً مرتفعاً لتجديد عقده مع ريال مدريد، فقد طلب 20 مليون يورو خالية من الضرائب في الموسم الواحد، أي بزيادة تبلغ 5 ملايين يورو عن العقد الذي أبرمه في 2022.

ويواجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معضلة كبرى في الوقت الراهن، فقد كان يفكر جدياً في بيع اللاعب للدوري السعودي والاستفادة من المقابل المالي الكبير، وفي الوقت نفسه تهيئة الأجواء للنجم الأوحد كيليان مبابي، ولكنه تراجع عن هذه الخطوة، وأصبح مطالباً الآن باتخاذ القرار الأكثر صعوبة، وهو منح فينيسيوس 20 مليون يورو سنوياً، في الوقت الذي يحصل مبابي على 15 مليوناً.

ووفقاً لتقرير صحيفة "آس" المدريدية فإن العرض السعودي الذي هز العالم سوف يعود في المواسم المقبلة، خاصة في حال لم يقدم فينيسيوس الأداء المنتظر منه باعتباره أحد أهم نجوم مدريد، وأكثرهم تأثيراً في المباريات مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.