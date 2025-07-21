شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أشرف بن شرقي يخوض المباراة الأخيرة بقميص الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 2022، خاض المغربى أشرف بن شرقى آخر مبارياته بقميص نادى الزمالك وكانت أمام الأهلى، وقاد الفارس الأبيض للفوز على المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج الزمالك بطلا لكأس مصر، سجل ثنائية الفارس الأبيض زيزو وإمام عاشور.

وأسدل بن شرقى الستار على رحلته مع الزمالك بعد نهاية عقده وانتقاله لصفوف الريان القطري قبل أن يعود للدوري المصري ولكن من بوابة الغريم التقليدى الأهلى.

وسبق لبن شرقي أن لعب 3 مواسم برفقة الفارس الأبيض، حيث انضم إلى صفوف الفريق في يوليو 2019 قادماً من الهلال السعودي.

وخاض بن شرقي مع الزمالك 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وشارك بن شرقي في موسم 2019-2020 في 31 مباراة رفقة الفارس الأبيض، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفاً.

وموسم 2020-2021، يعد هو الموسم الأفضل لبن شرقي رفقة الفارس الأبيض، حيث خاض 40 مباراة رفقة الفريق في ذلك الموسم، نجح في تسجيل 16 هدفاً.

وكان الموسم الأخير لبن شرقي رفقة الزمالك هو موسم 2021-2022، والذي شارك خلاله في 30 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً مع الفريق.

وحصد بن شرقي رفقة الفارس الأبيض طوال 3 مواسم مع الفارس الأبيض، 6 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، 2021-2022، كأس مصر في موسم 2018-2019، 2020-2021، ولقب لكأس السوبر المصري السعودي موسم 2019-2020، ولقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2019-2020.