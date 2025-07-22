الامارات | استاد هزاع بن زايد يحتضن مواجهة عالمية في الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الشطرنج في آسيا والعالم نحو مدينة العين، حيث يستضيف استاد هزاع بن زايد واحدة من أبرز المواجهات الذهنية، التي تجمع اثنين من أبرز أبطال العالم للشباب، في إطار مباراة استثنائية تحمل اسم «وايلد كارد ماتش».

وتهدف المبادرة، التي أطلقها الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، إلى منح بطاقة التأهل الآسيوية الخاصة (وايلد كارد) إلى بطولة «الغراند سويس 2025»، التي تحتضنها سمرقند الأوزبكية في سبتمبر المقبل.

ويشارك في المواجهة البطل الكازاخستاني نوغيربيك بطل العالم للشباب 2024، والهندي براناف بطل نسخة 2025، حيث يتقابلان في جولتين كلاسيكيتين يومي 22 و23 الجاري، مع تطبيق أنظمة كسر التعادل المعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج في حال انتهت المباراتان بالتعادل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة العين، بحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي، هشام الطاهر، ورئيس مجلس شباب العين، سلطان الظاهري، وممثل الاتحاد الآسيوي، كاستو أوبوندو، حيث تم الكشف عن تفاصيل الحدث وتنظيمه بالتعاون بين نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية واتحاد الشطرنج، تحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي.

وسيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم إماراتي بالكامل، يتقدمه الحكم الدولي أحمد النعيمي رئيساً للحكام، وتعاونه موزة المعمري نائباً.