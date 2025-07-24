شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى ينضم لمعسكر بيراميدز فى تركيا بعد شفائه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحق مروان حمدي مهاجم فريق نادي بيراميدز بمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد والمقام حاليا بمدينة "إزميت" التركية، بعدما تعرض لإصابة قبيل الرحلة تسببت في تأخره في السفر مع البعثة.

وكان مروان حمدي تعرض لاصطدام في الرأس في التحام مع زميله المدافع عبد الرحمن جودة قبيل السفر إلى تركيا، وخضع الثنائي لفحوصات طبية شاملة وأشعة، وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن الثنائي خضع لبروتوكول اصطدامات الرأس بعدما ثبت تعرضهما لارتجاج خفيف بالمخ، وتم منحهما راحة كاملة لمدة 6 أيام طبقا للبروتوكول الطبي، وبعد تحسن حالة مروان حمدي وخضوعه لأشعة جديدة أثبتت سلامته وصل إلى تركيا والتحق بالمعسكر بشكل طبيعي.

المنيري كشف عن أن عبد الرحمن جودة مستمر لبعض الوقت في تنفيذ البروتوكول العلاجي ولن يلتحق بالبعثة في تركيا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعد العودة إلى القاهرة.