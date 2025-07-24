شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يبدأ الانتظام فى تدريبات الأهلى بعد العودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مروان عطية لاعب الأهلي الانتظام في تدريبات فريقه بشكل تدريجي عقب انتظام الفريق الأحمر في تدريباته على ملعب مختار التتش بعد نهاية معسكره المغلق في تونس، والانتظام في المرحلة الثانية من فترة التحضير لخوض منافسات الدوري المصري.

ويبدأ مروان عطية أداء تدريبات بدنية وتأهيلية للتعافي من الإصابة في الفتق الرياضي الذي خضع لعملية جراحية بسببه، وغاب عن المرحلة الأولى ومعسكر فريقه الخارجي بتونس، ويحاول اللحاق بالمرحلة الثانية قبل انطلاق منافسات الدوري.

في شآن آخر، طمأن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، لاعبه المالي آليو ديانج بشأن مُستقبله مع القلعة الحمراء بعدما أكد له احتياج الفريق إلى جهوده في الموسم المقبل، وشدد المدرب الإسباني للاعب المالي أن المستوى الذي ظهر به في التدريبات الأخيرة وكذلك كأس العالم للأندية يؤكد أنه لاعب صاحب قدرات فنية عالية وسيكون له دور مهم مع الفريق في الموسم المقبل.

وجاءت تأكيدات المدرب الإسباني بعدما طلب اللاعب المالي عقد جلسة خاصة معه من أجل حسم موقفه ومعرفة مدى إحتياج الفريق إلى جهوده في ظل تلقيه عروض كثيرة الفترة الماضية آخرها من الحزم ومن قبله الخلود السعودي، وأكد ديانج للمدير الفني خلال الجلسة ذاتها أنه لا يفرض شروطه على الجهاز الفني ولا يتدخل في اختصاصاته حيث إنه يعرف صلاحياته وواجباته كلاعب في الفريق، لكن في الوقت نفسه يرغب في معرفة رؤية الجهاز الفني له، فأكد له ريبيرو أنه مُعجب بمستواه تماماً ويرغب في الاعتماد عليه الفترة المقبلة بشرط الحفاظ على مستواه والالتزام فى الملعب.

على جانب آخر يترقب مسئولو النادى الأهلى موافقة الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني، على إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، من أجل تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم أحمد حسن كوكا، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي أو مهاجم محلي آخر في ظل وجود صعوبات تواجه النادي في التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى.

ويخطط النادي الأهلي لضم أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديد العقد بعد نهاية الموسم القادم.