شكرا لقرائتكم خبر عن زد يواجه مودرن سبورت وديا اليوم.. ويختتم معسكر الإسكندرية أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق زد إف سي مباراة ودية مساء اليوم أمام مودرن سبورت ضمن برنامج الفريق صاحب القميص الأسود فى معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية، لخوض منافسات الموسم الجديد.

نجح مسئولو نادى زد فى التعاقد مع محمد ربيعة مدافع فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وانضم محمد ربيعة إلى معسكر فريق زد المقام بمدينة الإسكندرية لخوض فترة الإعداد معهم تحت قيادة محمد شوقى.

وكان فريق الاتحاد السكندري تعادل إيجابيا مع زد بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة للاتحاد وهم جون إيبوكا وأحمد محمود ومحمد توني ومحمد كناريا ونور علاء ومحمود عجيب. كما شهدت المباراة مشاركة عبد الله بستانجي لاعب زد الجديد والذي انضم للمعسكر صباح اليوم الأربعاء.

كما شهدت المباراة مشاركة عبد الله بستانجي لاعب زد الجديد والذي انضم للمعسكر صباح اليوم الأربعاء.