شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل ودية البنزرتي الليلة في معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين، استعداداً لخوض مباراة البنزرتي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في تونس.

من المقرر أن تعقد المحاضرة في الثانية والنصف ظهرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، واستهل فريق الأهلي مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بالفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وينتهي معسكر الاهلي في تونس غداً السبت على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة صباح الأحد ، وأشاد مسئولو النادي الأهلي بمعسكر الفريق وأكدوا أنه يسير بشكل جيد وحقق الأهداف المرجوة منه.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.