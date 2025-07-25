الارشيف / اخبار الرياضه

"شبه محسوم".. عبد المنصف يفجر مفاجأة بشأن انتقال لاعب الأهلي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف عبد المنصف اللاعب السابق للزمالك آخر تطورات مفاوضات الفارس الأبيض لضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي.

وأوضح عبد المنصف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" أن الزمالك حسم المفاوضات مع عبد القادر.

وأضاف حارس المرمى السابق أن الزمالك لن يقدم عرضا رسميا للأهلي خوفا من رد فعل المارد الأحمر.

يُذكر أن الجناح صاحب الـ 26 قضى الموسم الماضي 2024/25 معارا إلى فريق قطر القطري.

