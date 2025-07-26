الامارات | حل النزاع التعاقدي.. برشلونة يخوض «ودية» اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس، أنه سيخوض مباراة ودية في اليابان - استعداداً للموسم الجديد - سبق أن أعلن إلغاءها، وذلك بعد حل نزاع تعاقدي مع الجهة المنظمة.

وكشف برشلونة - الذي تُوّج بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر) في الموسم المنصرم - أن فريقه سيسافر إلى اليابان، حيث سيخوض مباراة ودية ضد فيسيل كوبي غداً الأحد.

وأوضح النادي أنه والجهة المنظمة «حلا جميع المشكلات التي أجبرت برشلونة قبل يومين على إلغاء مشاركته في المباراة».

ولم يُفصح النادي الكاتالوني عن اسم الجهة المروجة للمباراة، كما لم يوضح أي تفاصيل إضافية بشأن هذا النزاع.

وبعد رحلة اليابان، يعتزم برشلونة زيارة كوريا الجنوبية لمواجهة «إف سي سيؤول» يوم الخميس المقبل، و«دايجو إف سي» في الرابع من أغسطس المقبل.