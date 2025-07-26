الامارات | الأوزبكي خوتام يحصد لقب «وزن الوسط» في بطولة «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الأوزبكي خوتام بوينجاروف لقب «وزن الوسط» في النسخة الدولية 62 من سلسلة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على البيروفي جيمس لونتوب، بقرار الحكام.

وأقيمت المنافسات مساء أول من أمس، على صالة «سبيس 42 أرينا»، بشاطئ الراحة في أبوظبي، وشهدت 12 نزالاً ضمن أسبوع «أبوظبي للتحدي»، ونظمتها «بالمز الرياضية».

وحضر فعاليات البطولة، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صالح الجزيري. وفي بقية النزالات، تفوق بطل «وزن الخفيف» السابق، البرازيلي برونو متشادو، على الأذربيجاني أغشين باباييف، بالضربة القاضية الفنية، وفاز الروسي محمد كبردييف على الأوكراني كيريل هوروبيتس، بقرار الحكام، في وزن الحر «75 كغم»، بينما شهد نزال السيدات فوز الأميركية شانا يونغ على اللبنانية أمينة هدايا، بقرار الحكام، في «وزن الذبابة».