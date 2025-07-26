شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد مستمر مع الزمالك بعد فشل مفاوضات الاحتراف الخارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام عبد المجيد ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على البقاء داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضاته بشأن الاحتراف الخارجي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن فشل المفاوضات جاء بسبب ضعف المقابل المادي المعروض، والذي لم يكن مناسبًا لطموحات الزمالك أو اللاعب قائلاً، "الزمالك له حق علينا، ولا نقبل بعرض لا يليق بقيمة النادي".

وأوضح المصدر أن المشروع الرياضي الذي طُرح على حسام عبد المجيد لم يكن طويل الأمد أو مقنعًا من الناحية الفنية، ما دفع اللاعب لاتخاذ قراره بالبقاء داخل القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن التجديد للمدافع الدولي يُعد الخيار الأفضل فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن جلسة ستُعقد خلال الفترة المقبلة مع المدير الرياضي جون إدوارد من أجل مناقشة تجديد التعاقد، متمنيًا أن يدرس الزمالك ملف التجديد بشكل جاد يليق بمكانة اللاعب وإسهاماته مع الفريق.