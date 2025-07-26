شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب سلاح الشيش من بلجيكا فى دور الـ16 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب سلاح الشيش للرجال أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 45-43 فى دور الـ16 بمسابقة الفرق ببطولة العالم للسلاح المقامة فى جورجيا.

وتأهل منتخب مصر لسلاح الشيش لدور الـ16 في منافسات الفرق ببطولة العالم بجورجيا، بعد الفوز على الكيان الصهيوني بنتيجة 45-37 رغم غياب البطل محمد حمزة بسبب الإصابة.

ويمثل منتخب مصر فى سلاح الشيش كل من محمد حمزة الغائب عن منافسات الفرق للإصابة، عبدالرحمن طلبة، عبدالرحمن حفور، سيف الغايش على صعيد الرجال، فيما يمثل السيدات كل من نهى هاني، سارة حسني، ملك حمزة، وجنى إيهاب.



ثلاثي الشيش



أما منتخب سلاح السيف فيتكون من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام على صعيد الرجال، بينما يتكون فريق السيدات من ندى حافظ، العنود حجازي، نجوى نوفل، ريناد الدكش.

وعلى صعيد سيف المبارزة، فيمثل منتخب الرجال كل من محمد السيد، محمود السيد، محمد ياسين، محمود محسن، فيما يمثل فريق السيدات كل من ناردين إيهاب، آية حسين، فرح محفوظ، لولوة سليمان.

وتتواصل المنافسات يوم السبت الموافق 26 يوليو، بإقامة فعاليات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف من دور المجموعات وحتى دور الـ64، كما تُستكمل منافسات الفرق في سلاحي سيف المبارزة للسيدات والشيش للرجال من دور الـ16 وحتى النهائي وتحديد أصحاب الميداليات.

ويشهد الأحد 27 يوليو إقامة الأدوار النهائية لمنافستي فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف، إلى جانب انطلاق منافسات الفرق فى سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال حتى دور الـ16.