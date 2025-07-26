شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل يغادر معسكر زد تمهيدًا للانضمام للزمالك والخضوع للكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

غادر محمد إسماعيل ، مدافع فريق زد ، معسكر فريقه المقام حاليًا فى الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة، قبل أن يوقع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء.

ويمثل التعاقد مع محمد إسماعيل خطوة جديدة ضمن خطة تدعيم الخط الخلفي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يسعى لتجهيز قائمة قوية تنافس على البطولات فى الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان محمد إسماعيل قد لفت الأنظار خلال مشاركته مع زد في الموسم الماضي بالدوري الممتاز، حيث ظهر بمستوى ثابت وأداء دفاعي قوي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن يحسم الزمالك الصفقة بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة زد.

ويأتى انضمام إسماعيل ضمن سلسلة من التدعيمات التي يسعى الزمالك لإبرامها هذا الصيف، في ظل رغبة الإدارة في بناء فريق شاب يمتلك عناصر خبرة، قادر على استعادة هيبة النادي على المستويين المحلي والقاري.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك رسميًا عن الصفقة فور اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية، على أن يلتحق مباشرةً بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.