ريبيرو يرحب بقرار الأهلي بعدم ضم مهاجمين جدد خلال الميركاتو الصيفى

رحّب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، بقرار إدارة النادي بعدم ضم مهاجمين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأعلن قناعته بتواجد الثنائي محمد شريف والسلوفيني جراديشار فى خط هجوم الفريق حتى انتقالات يناير الشتوية المقبلة، على أقل تقدير.

وتحدث مسئولو النادي الأهلي مع المدرب الإسباني بشأن تدعيمات الفريق في خط الهجوم، وأكدوا له أنهم قرروا الاكتفاء بعودة محمد شريف مع جراديشار ومعهم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

ورغم أن رحيل وسام أبو علي عن النادي الأهلي أصبح مسألة وقت، حيث سيرحل خلال ساعات إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي إلا أن إدارة الأهلي رفضت ضم مهاجمين جدد وقررت الاكتفاء بالثنائي شريف وجراديشار وهو ما وافق عليه المدرب الإسباني خاصة بعد ظهور الفريق بشكل جيد هجومياً خلال معسكر الأهلي في تونس.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على إغلاق ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع الاكتفاء بالثنائي محمد شريف الذي وقع شريف عقداً مدته خمسة مواسم، بجانب السلوفيني جراديشار.

ويرى مسئولو النادي وبعض أعضاء الجهاز الفني أن شريف وجراديشار قادران على قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل، خاصة أن الفريق يمتلك أيضاً المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم الذي تلقى عروضاً للمُعايشة في أندية أوروبية، وتحديداً من ألمانيا، لم يتم البت فيها حتى الآن، وهناك أيضاً لاعبون يمكنهم القيام بواجبات "المهاجم الوهمي" وأبرزهم تريزيجيه وبن شرقي وزيزو وطاهر محمد طاهر.

ورغم أن البعض طرح خلال الأيام الماضية فكرة ضم أحمد حسن كوكا الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي هانوفر الفرنسي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت هذا الاقتراح ولم يتعد الأمر كونه مجرد ترشيح من جانب بعض الوسطاء، ورحّب اللاعب بالعودة للأهلي الذي يُعد أحد ناشئيه قبل بدء رحلة احتراف خارجية طويلة فى البرتغال وتركيا وفرنسا.

وجاء قرار إدارة النادي بناءً على رؤية خوسيه ريبيرو، الذي أكد أن طريقة لعب كوكا لا تختلف كثيراً عن ثنائي هجوم الفريق محمد شريف وجراديشار، وشدد المدرب الإسباني على أنه يحتاج مهاجم قريب من أداء وسام أبو علي مهاجم الفريق الحالي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي كولومبوس الأمريكي.