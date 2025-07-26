شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تيدى أوكو لملعب ON: اللاعب لن يلعب للزمالك.. وما يحدث مجرد استعراض للأنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماريوس هابيمباير، وكيل اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، المحترف في صفوف لوزيرن السويسري، أن موكله لم يوقّع على أي عقد عمل رسمي مع نادي الزمالك، مشددًا على أن ما تم هو "اتفاق ثلاثي" لا يُعد عقدًا ملزمًا لانتقال اللاعب.

وقال هابيمباير، في تصريحاته لملعب on مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: "الاتفاق الثلاثي ليس عقد عمل، بل وثيقة تمهيدية يتشارك في توقيعها اللاعب والنادي الحالي والنادي المُشتري، لكنها لا تكتسب الصفة القانونية الكاملة إلا بعد استكمال عدة خطوات رئيسية، لم يتحقق منها سوى اجتياز الفحص الطبي فقط، وهو أمر غير ملزم قانونًا".

وأوضح الوكيل أن بقية الخطوات القانونية المطلوبة لم تتم، ومنها:

إنهاء عقد العمل مع نادي لوزيرن

توقيع عقد عمل جديد مع الزمالك

إنهاء إجراءات الانتقال عبر نظام الانتقالات الدولي (TMS)

تسجيل اللاعب في الاتحاد المصري لكرة القدم

وأضاف هابيمباير: "تيدي أوكو أعلن بشكل واضح وصريح وعلني أنه لن يلعب لنادي الزمالك أبدًا، وإذا كان مسؤولو الزمالك يعتقدون أنهم يمتلكون سندًا قانونيًا، فليتفضلوا بتقديمه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإلى الفيفا".

وانتقد الوكيل طريقة تعامل الزمالك مع الأزمة قائلًا: "نحن مندهشون من اللعبة التي يمارسها مسؤولو الزمالك — لعبة قائمة على الأنا، ولا شيء غير ذلك. هم يعبثون بأموال جماهير الزمالك، ويرفضون تقبل حقيقة أن لاعبًا لا يرغب في اللعب لديهم".

وعن مستقبل أوكو، نفى هابيمباير توقيعه لأي نادٍ آخر، مؤكدًا: "تيدي لا يزال لاعبًا في صفوف لوزيرن، ولم يوقّع لأي نادٍ آخر، بعكس ما تردد مؤخرًا في بعض الشائعات".

واختتم حديثه بالتأكيد على عدم الإدلاء بأي تصريحات إضافية بشأن القضية في الوقت الراهن.