الامارات | «تورنادو أليرت» ينشد لقب «غروسر دالماير برايس» الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد المهر «تورنادو أليرت» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الانضمام إلى قائمة أبطال فريق «غودولفين» المتوجين بلقب سباق «غروسر دالماير برايس» المخصص للفئة الأولى «جروب1»، حين يطلب المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، لقب السباق الذي يُجرى اليوم على مضمار ميونيخ الألماني.

ويتطلع المهر «تورنادو ألبرت» إلى السير على خطى زملائه، «كتب»، و«بن بطل»، و«باني روي»، و«نيشنز برايد»، الذين سبق لهم إهداء فريق «غودولفين» العالمي لقب السباق الألماني.

ويواصل ابن الفحل «او دارن هوت» المشاركة على مسافة الميل وربع الميل (2000 متر)، بعد أن حلّ وصيفاً في مشاركته الأخيرة في يونيو الماضي على المسافة ذاتها في سباق «هامبتوت كورت ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، الذي جرى ضمن أشواط مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

وعلق المدرب الوطني سعيد بن سرور على استعدادات «تورنادو أليرت»، بقوله في تصريحات صحافية: «أظهر (تورنادو أليرت) أداءً جيداً في تدريباته الأخيرة، ومستوى السباق قوي في ظل مواجهته لخيول أكبر منه سناً، لكن مسافة الميل وربع الميل تناسبه، ونأمل أن يقدم أداءً جيداً».