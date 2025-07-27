الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع الإيراني رضا قنديبور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الإيراني رضا قنديبور، قادمًا من نادي بيكان الإيراني، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ضمن استعدادات النادي للموسم الكروي الجديد 2025–2026.

ويُعد قنديبور من الأسماء الصاعدة في الكرة الإيرانية، حيث يتمتع بإمكانات فنية مميزة وقدرة على شغل مراكز متعددة في وسط الملعب. ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 17 مع “فرسان دبي”، بعد اجتيازه الفحوص الطبية.