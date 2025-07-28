شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح وعادل فتحى يحفزان لاعبى المقاولون قبل بداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، ومحمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بقيادة محمد مكي قبل بداية المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

ويستعد المقاولون لمواجهة زد في افتتاح مشواره في الدوري الممتاز الموسم الحديد يوم السبت 9 أغسطس المقبل بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأكد محسن صلاح دعم مجلس الإدارة لمسيرة الفريق في الموسم الجديد مشيدا بخطة الجهاز الفني بقيادة محمد مكي وتركيز اللاعبين خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقام رئيس نادي المقاولون العرب بالترحيب باللاعبين الجدد في صفوف المقاولون، مطالبا جميع عناصر الفريق بتقديم مستوي مميز خلال المشاركات الرسمية بما يليق باسم النادي.

ومن جانبه أشاد محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، بمراحل الإعداد وقوة المباريات الودية التي خاضها ذئاب الجبل قبل بداية الموسم الجديد.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، لتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق، مطالبا اللاعبين بالالتزام وبذل أقصى جهد، والتحلي بالروح القتالية لتقديم انطلاقة قوية في الدوري.

ومن جانبه وجه محمد مكي المدير الفني، الشكر لمجلس إدارة نادي المقاولون العرب بقيادة محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، على الدعم اللامحدود للفريق واعدا بتقديم موسم يليق بالنادي ويعيد للفريق مكانته بين أندية الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، تختتم معسكره بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين بالقاهرة، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخاض الفريق 4 مباريات ودية قوية خلال معسكره بالإسكندرية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج والقناة، وذلك في خطة الجهاز لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب قد بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى بملعب النادي بالجبل الأخضر 21 يونيو الماضي قبل معسكر الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد.