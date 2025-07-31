الامارات | الأخطاء الهجومية تتسبب في خسارة «أبيض السلة» أمام تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، أن الأخطاء الهجومية، والتسرع في التسديد على السلة، وراء خسارة «الأبيض» أمام المنتخب التونسي بنتيجة (70-78)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الرابعة في بطولة المنتخبات العربية، المقامة حالياً في البحرين، ويسدل الستار على نسختها الـ26 مساء السبت المقبل.

وشهدت الجولة نفسها تعزيز المنتخب الجزائري صدارته للترتيب العام بفوزه على نظيره القطري بنتيجة (92-66)، وتسجيل أصحاب الضيافة المنتخب البحريني لانتصار مستحق على حامل اللقب منتخب مصر بواقع (91-85).

وانفرد المنتخب الجزائري بصدارة الترتيب العام برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن كل من منتخبي مصر وتونس، فيما أدت خسارة المنتخب إلى دخوله شريكاً مع البحرين على المركز الثالث برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن كل من قطر والكويت المتشاركين في المركز الأخير.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى، بعدما نجح المنتخب التونسي في بسط أفضليته على نتائج الربعين الأول والثالث بواقع (24-15 و22-16)، قابلها إهدار المنتخب فرصة العودة بالمباراة، رغم نيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (22-19 و17-13).

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»، إن: «فارق الخبرات صبّ في مصلحة المنتخب التونسي، في ظل غياب سبعة عناصر أساسية عن تشكيلة المنتخب الحالية في البطولة العربية، وتم تعويضهم بمواهب شابة، أكدت أنها على مستوى الثقة، لكنها بحاجة لمزيد من خبرات المواجهات القوية أمام منتخبات تمتلك لاعبين يمتازون بقوة الأداء والتركيز، بجانب الانسجام بسبب اللعب مع بعضهم بعضاً منذ سنوات طويلة».

وأوضح أن «التسرع في التسديد وإنهاء الهجمات، صنع الفارق لمصلحة التونسيين، سواء على صعيد النجاح عن الرميات الثنائية بنسبة 57%، أو على صعيد مواصلة الاعتماد على نقاط القوة التي امتازوا بها طوال البطولة، خصوصاً على مستوى الرميات الثلاثية، بنسبة نجاح بلغت 26%، والتي قابلها اكتفاء لاعبي المنتخب بنسبة نجاح عن الرميات الثنائية اقتصرت على 47%، بجانب التسرع في تسديد الرميات الثلاثية التي جعلتنا نقف عند نسبة نجاح بلغت 19%».

وأضاف: «فارق الخبرات بدا واضحاً أيضاً من خلال امتلاك المنتخب التونسي دكة بدلاء أسهمت في توزيع الجهد البدني على أرضية الملعب، بجانب تسجيلهم 43 نقطة، مقابل 13 نقطة سجلها لاعبو دكة بدلاء المنتخب».

واختتم: «تفوق آخر سمح بصنع الفارق للمنتخب التونسي على صعيد (الفرصة الثانية)، ونجاحهم في تسجيل 13 نقطة للكرات المرتدة من سلتنا، مقابل اكتفائنا بتسجيل ست نقاط من الفرصة الثانية للكرة المرتدة من سلة تونس».

ويخضع المنتخب الوطني اليوم لراحة، قبل أن يختتم، في الخامسة من عصر غدٍ، مشواره في البطولة بلقاء حامل اللقب المنتخب المصري.