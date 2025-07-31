شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صفقات ترسم تحركات سيراميكا استعدادا للموسم الجديد.. والباب مفتوح للزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى سيراميكا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على كل الألقاب والبطولات التي يشارك فيها بالموسم الجديد والحفاظ على لقب كأس عاصمة مصر للعام الرابع على التوالي.

7 صفقات جديدة

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع 7 صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى وعمرو السولية لاعب الأهلي، وأخيرا الجنوب أفريقى فخرى لاكاى.

ويبحث على ماهر وجهاز الفني عن صفقات جديدة لمواصلة دعم الفريق بلاعبين مميزين خاصة أن الموسم الجديد سيشهد منافسة قوية بين الأندية للدخول لمجموعة المقدمة التي ستضم 7 أندية تنافس على اللقب.

ورحل عن سيراميكا العديد من اللاعبين والتي جاء أبرزها محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة لانتهاء الإعارة، محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام إلى الأهلى، نور محمد ويوسف عفيفى ومحمد تونى ومحمود متولى كناريا إلى الاتحاد السكندرى، وصامويل أمادى إلى سموحة.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، والتعادل السلبى مع راية، ثم الفوز على دكرنس 3 /1.

وجاءت مواعيد مباريات فريق سيراميكا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: سيراميكا والزمالك .. ٨ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية: زد إف سى وسيراميكا .. ١٤ أغسطس .. ستاد القاهرة .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة: سيراميكا وإنبى .. ٢٠ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا .. ٢٩ أغسطس .. ستاد المقاولون العرب .. ٥ مساءً

الجولة السادسة: سيراميكا وسموحة .. ١٣ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السابعة: الأهلى وسيراميكا .. ١٩ سبتمبر .. ستاد القاهرة .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة: سيراميكا ومودرن سبورت .. ٢٤ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا .. ٢٩ سبتمبر .. ستاد خالد بشارة .. ٥ مساءً

الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا .. ٤ أكتوبر .. ستاد حرس الحدود .. ٨ مساءً

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا وطلائع الجيش .. ١٩ أكتوبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية عشرة: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا .. ٢٦ أكتوبر .. ستاد الإسماعيلية .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا وبتروجت .. ٢ نوفمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الرابعة عشرة: فاركو وسيراميكا .. ٢٢ نوفمبر.. ستاد حرس الحدود .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة عشرة: سيراميكا والاتحاد السكندرى ٢١ يناير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السادسة عشرة: المصرى وسيراميكا .. ٢٨ يناير.. ستاد السويس الجديد .. ٨ مساءً

الجولة السابعة عشرة: سيراميكا وغزل المحلة .. ٥ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة عشرة: بيراميدز وسيراميكا .. ٢٠ فبراير .. ستاد الدفاع الجوى .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة التاسعة عشرة: سيراميكا والإسماعيلية .. ٢٤ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة العشرون: وادى دجلة وسيراميكا .. ٢ مارس .. ستاد السلام .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا والبنك الأهلى .. ٦ مارس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً