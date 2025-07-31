شكرا لقرائتكم خبر عن عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات القليلة الماضية عرض الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي على نادي الزمالك من قبل بعض وكلاء اللاعبين، في ظل بحث النادي الأبيض عن تدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز،خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو 2026.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فإن اللاعب تم عرضه رسميًا على إدارة الكرة بنادي الزمالك، حيث يجري حاليًا تقييم السيرة الذاتية الفنية الخاصة به، إلى جانب دراسة مستواه الفني من خلال تقرير مفصل عن مشاركاته السابقة مع الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

ورغم أن اللاعب يحظى بمتابعة من بعض الأندية في المنطقة العربية، إلا أن إدارة الزمالك لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن من الدخول في مفاوضات رسمية بشأن ضم اللاعب، وتفضل عدم التسرع لحين الانتهاء من بعض الملفات الأخرى، خاصة أن الفريق ضم بالفعل عددًا من الصفقات في مراكز متعددة خلال الميركاتو الحالي، وتسعى الإدارة لاختيار لاعبين على أعلى مستوى فني.

عدي الدباغ من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الزمالك في الموسم الجديد، لاسيما أنه لاعب أساسي فى منتخب فلسطين ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، بخلاف أنه سيتم قيد اللاعب كلاعب محلي، ولن يكلف النادي مكاناً فى قائمة اللاعبين الأجانب.

الجدير بالذكر أن الزمالك يبحث عن مهاجم جديد لدعم الخط الأمامي إلى جانب العناصر المتاحة حاليًا، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة قوية أمام سيراميكا يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان الفلسطيني عدي الدباغ محل أهتمام مسئولي الأهلي للتعاقد معه فى الصيف الجاري، لتعويض مواطنه وسام أبو علي الذي رحل مؤخراً إلى نادي كولومبوس الأمريكي.