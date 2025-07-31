شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق الدورة التدريبية للحصول على الرخصة "C" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الجمعة فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية "C" المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك على ملاعب وقاعات المدينة الشبابية في أبي قير، تحت تنظيم منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

وتُقام الدورة تحت إشراف مباشر من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين.

وتستهدف الدورة تأهيل 60 مدربًا من مختلف المحافظات، ضمن خطة الاتحاد لتطوير الكوادر الفنية وزيادة أعداد المدربين المؤهلين وفق المعايير الإفريقية المعتمدة.

وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعملية متخصصة في أحدث أساليب التدريب، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من المدربين المؤهلين للعمل في مختلف الدرجات السنية والفرق.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على رفع كفاءة المدربين، وضمان توافر الكوادر المؤهلة داخل الأندية، بما يتماشى مع رؤية التطوير الفني لمنظومة الكرة المصرية.