بطولة إنكلترا: ليدز يتعاقد مع كالفرت-لوين

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد ليدز العائد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة مع المهاجم الدولي دومينيك كالفرت لوين بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إيفرتون.

وترك كالفرت لوين نادي إيفرتون في نهاية الموسم الماضي، وقد وافق على الانتقال إلى ليدز قبل ثلاثة أيام من أولى مباريات الفريق في موسم 2025 2026.

سجّل المهاجم الدولي 71 هدفا في 273 مباراة خلال تسعة أعوام مع إيفرتون، لكن الإصابات لاحقته وعطّلت مسيرته في المواسم الماضية.

ولن يكون كالفرت لوين حاضرا في أولى مباريات ليدز، أمام فريقه السابق تحديدا، الإثنين، لكن مدربه الألماني دانيال فاركيه توقّع أن يقدّم المهاجم مساهمة مذهلة للفريق الساعي إلى البقاء.

قال "دومينيك لاعب معروف في الدوري الإنكليزي. نريد أن نتعاقد مع لاعبين سبق أن قدموا أنفسهم على أعلى مستوى، لكنهم لا يزالون في عمر جيد (28 عاما) في طريقهم إلى القمة وليس إلى الأسفل".

وأضاف "كل هذه المميزات موجودة لدى دومينيك. لديه كل الإمكانيات التي تريد أن يمتلكها مهاجمك".

وتابع الألماني "مواسمه الماضية كانت متقطعة بسبب الإصابات، ومع ذلك تمكن من خوض 26 مباراة في الموسم الماضي. إنها فرصة له لإعادة إحياء مسيرته".

وكان ظهور كالفرت لوين الدولي الأخير في 2021 حين لعب بمواجهة أوكرانيا في ربع نهائي كأس أوروبا، علما أنه خاض 11 مباراة سجل فيها 4 أهداف لمنتخب بلاده.