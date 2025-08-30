بطولة إيطاليا: نكونكو يغادر تشلسي للالتحاق بميلان

الرياص - اسماء السيد - روما : ترك المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو السبت نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم للالتحاق بصفوف ميلان الإيطالي، من أجل إيجاد المزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر واعادة اطلاق مسيرته مع منتخب بلاده.

أفاد "روسونيري" في بيان "يسرّ نادي ميلان الإيطالي الإعلان عن تعاقده الدائم مع كريستوفر نكونكو قادما من تشلسي. وقّع المهاجم الفرنسي عقدا يمتد حتى حزيران/يونيو 2030".

من ناحيته، علّق تشلسي على رحيل مهاجمه البالغ 27 عاما بالقول "نشكر كريستو على جهوده خلال الفترة التي قضاها معنا ونتمنى له الأفضل في هذا الفصل الجديد".

وحسب الصحافة المحلية، سيدفع ميلان مبلغ 37 مليون يورو (43 مليون دولار)، قد يرتفع إلى 42 مليونا مع المكافآت، مقابل المهاجم الذي انضم إلى الـ "بلوز" في عام 2023 في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

لم يستطع نكونكو فرض نفسه مع تشلسي، ليغادر لندن وفي رصيده التهديفي 18 هدفا في 62 مباراة في جميع المسابقات.

دافع سابقا عن باريس سان جرمان (2015 2019)، ولايبزيغ (2019 2022) حيث تألق واختير أفضل لاعب في الدوري الألماني عام 2022. عانى من الإصابات خلال موسمه الأول في لندن (2023 2024).

في موسمه الثاني (2024 2025)، خسر مركزه لصالح المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون. بالرغم من ذلك، استعان به المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في الكأس ومسابقة كونفرينس ليغ التي أحرزها لقبها الـ "بلوز".

ويأمل نكونكو الذي ارتدى قميص فرنسا في 14 مباراة وسجل هدفا، أن يستعيد مستواه قبيل انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لم يتم اختياره ضمن صفوف "الزرق" للدور ربع النهائي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا في آذار/مارس ثم خلال النهائيات في حزيران/يونيو.

وسيلتحق نكونكو مجددا بمواطنيه في ميلان، بينهم الحارس والقائد مايك مينيان، لكنه سينضم إلى ناد يصارع منذ الموسم الماضي في سيري أ الذي انهاه في المركز الثامن ليحرم من المسابقات الأوروبية هذا الموسم.