مونديال طوكيو: كو يعترف بوجود "تحديات متعلقة بارتفاع درجات الحرارة"

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : اعترف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو الثلاثاء، أن بطولة العالم التي تنطلق في طوكيو نهاية هذا الأسبوع، تواجه "تحديات متعلقة بارتفاع درجات الحرارة"، وذلك بعد أن شهدت اليابان صيفا حارا غير مسبوق.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "جي أم ايه" إن متوسط درجات الحرارة في اليابان خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس كان أعلى بمقدار 2.36 درجتين مئويتين من "المستوى الطبيعي"، مما يجعلها الدرجات الأشد حرارة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1898.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الصيف هو الثالث تواليا على صعيد تسجيل درجات حرارة قياسية.

وتنطلق بطولة العالم السبت في طوكيو، بعد أربعة أعوام من إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 في العاصمة اليابانية والتي كانت قد تأجلت عاما واحدا عن موعدها الأصلي بسبب جائحة كوفيد 19.

وقال كو للصحافيين إن درجات الحرارة التي بلغت 33 درجة مئوية الثلاثاء، ستشكّل مشكلة للرياضيين.

وأضاف "لا أعتقد أن هذا سر كبير، نواجه تحديات متعلقة بارتفاع درجات الحرارة في طوكيو".

وتابع "واجهنا المشكلة عينها فعلا أثناء أولمبياد 2021".

ونُقل سباقا الماراثون والمشي في أولمبياد 2021 الذي أقيم من 23 تموز/يوليو وحتى الثامن من آب/أغسطس، إلى مدينة سابورو الشمالية الأكثر برودة بسبب مخاوف متعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المقرر إقامة هذين السباقين في طوكيو خلال بطولة العالم.

وقال كو بعد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن القادة الرياضيين كانوا يناقشون المخاطر المستقبلية للاحتباس الحراري.

وأكمل "هذه ليست ظواهر مؤقتة بل دائمة. لم تتخذ الحكومات أي إجراء، لذا سيتعيّن على الرياضة اتخاذ بعض الخطوات والقرارات بشكل مستقل هنا".

وواصل "فكّرنا في الأمر سابقا، وإذا كنا ملتزمين برعاية الرياضيين، فعلينا الإعلان عن ذلك بوضوح".

ويرى كو أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى مجهز بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتعلقة بالاحتباس الحراري مقارنة بغيره من الاتحادات الرياضية.