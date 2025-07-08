موعد التطبيق وفترة الإقامة وكيفية التقديم.. كل ما تريد أن تعرفه عن التأشيرة الخليجية الموحدة

كشف سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً قيِّمة لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة.

جاء ذلك خلال لقاء البديوي، المشاركين في الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول المجلس، يوم الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة في الرياض.

واطلع الأمين العام، على جدول الأعمال، من ضمنها مشروع التأشيرة السياحية الخليجية، وآخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية به.

في هذا التقرير نكشف أهم المعلومات عن التأشيرة الخليجية الموحدة نقلاً عن موقع التأشيرة الخليجية الموحدة (gccvisa.com):

ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟

التأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضًا بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية.

وُأطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون .

ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء.

متى أقرت التأشيرة السياحية الموحدة؟

أُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة.

متى يتم إطلاق التأشيرة الموحدة؟

من المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية مماثلة لتجربة تأشيرة الشنغن الأوروبية.

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة.

ويشير البديوي إلى إحراز تقدم تقني كبير في مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، والذي سيتضمن منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات. وأكد أن التأشيرة ستتم الموافقة عليها قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الأنظمة التقنية أصبحت شبه جاهزة للتنفيذ.

فوائد التأشيرة الموحدة

يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة.

كما تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية.

ويمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج.

طريقة التقديم

سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصريًا عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة.

لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية:

1- جواز سفر صالح

2- استمارة طلب مكتملة: سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك.

3- صوَر بحجم صورة جواز السفر

4- مستندات إضافية: قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل:

إثبات مكان الإقامة: وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

مسار السفر: خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول.

تأمين سفر: حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي.

إثبات القدرة المالية: كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي.

تذكرة عودة أو مغادرة: إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة

1- املأ استمارة الطلب اون لاين

2- قدّم المستندات المطلوبة

3- ادفع رسوم التأشيرة

4- استلم تأشيرتك

بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني.

كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟

لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن، لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول في مجلس التعاون.

الشرق القطرية