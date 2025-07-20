تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “الترند”, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع “الترند”, ظهرت فيه التيكتوكر السودانية, الشهيرة “كارمن” مع زوجها عمار السعودي. الزوجين الشهيرين على السوشيال ميديا, ظهرا وهما يتبادلان الرقص داخل “مركب” على النيل, على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي, (سوي كدة لمن يسحرك) وسط إشادة الجمهور بروحهما الجميلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية “كارمن” وزوجها “السعودي” يرقصان داخل “مركب” على أنغام الفنانة هدى عربي والجمهور يشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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