الخلية الأمنية بسنار تُحبط محاولة تهريب أسلحة وتفكك شبكة إجرامية

أحبطت الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار، عملية تهريب كمية من الأسلحة كانت مخبأة داخل عربة “بوكس دبل كاب”، أثناء عبورها مدينة سنجة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها إدارة جهاز المخابرات العامة بالولاية.

وجاءت هذه الضبطية بعد متابعة دقيقة لتحركات الشبكة الإجرامية، حيث تم رصد خطواتها بلحظة إلى أن تم توقيفها وهي تمر عبر المدينة.

وأشاد والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، بيقظة الخلية الأمنية، واصفًا العملية بأنها نموذج للتنسيق والتكامل بين مكونات الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن “العين الساهرة” ستظل بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين، مؤكدًا المضي قدمًا في مكافحة كافة أشكال الفساد والجريمة المنظمة.

من جانبه، قال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، اللواء ركن د. محمد أحمد تيراب، إن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة الجهود المستمرة لمكافحة تهريب السلاح والتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي جهة باستخدام أراضي الولاية ممراً للتهريب أو التخريب.

كما عبر المدير التنفيذي لمحلية سنجة، الأستاذ ناصر عبد الله ناصر، عن إشادته بالاحترافية العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في تفكيك الشبكة، مؤكدًا أن سنار لن تكون ممرًا لتجارة السلاح أو معبرًا للجريمة المنظمة. وأثنى على روح الفريق الواحد والتنسيق الفاعل بين مختلف وحدات الخلية الأمنية.

سونا