الحج والعمرة تعلن اشتراطات عمرة 1447هـ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ـ المجلس الأعلى للحج والعمرة، عن تخفيض خطاب الضمان المالي لعمرة 1447هـ ليصبح فقط خمسة عشر مليون جنيه سوداني بدلاً عن “50” مليون جنيه سوداني.
وقالت إدارة الحج والعمرة فى تعميم الى الشركات والوكالات السياحية الراغبة للعمل في عمرة 1447هـ. انه لا يجوز للشركات أو الوكالات التي أصدرت خطاب الضمان المالي بمبلغ (50) مليون جنيه سوداني جنيه إضافة شركتين أو وكالتين أكملتا متطلبات التقديم، وذلك حسب الاشتراطات المالية المنظمة.
ونوهت أن التنفيذ يبدأ اعتباراً من اليوم الثالث والعشرين من يوليو الجاري وحتى الثلاثين منه.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
