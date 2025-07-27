وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم

ترأس الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، السبت، بقاعة إجتماعات وزارة الداخلية إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم رقم (3) بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.

وأوضح العميد شرطة/ فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة رئيس اللجنة الاعلامية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع إستعرض مهام وإختصاصات اللجنة الخاصة بتأمين المعابر داخل ولاية الخرطوم بجانب إستمرار عمل الأطواف المشتركة لإزالة كافة الظواهر السالبة ونشر مزيد من الإرتكازات لتأمين الأحياء السكنية داخل ولاية الخرطوم ، ووجه الإجتماع بإنشاء غرفة للسيطرة والتحكم برئاسة شرطة ولاية الخرطوم لمتابعة الأحداث الأمنية وعمليات تأمين الولاية من كافة المهددات ومنع إرتكاب الجريمة وإكتشاف ما يقع منها.

أمن الاجتماع على ضرورة الإستمرار فى عمليات ضبط ومراقبة الوجود الأجنبي واللأجئين بجانب إزالة السكن العشوائى بجميع محليات الولاية ، وتطرق الإجتماع الى مناقشة منهوبات المواطنين بالأقسام الجنائية وفقا للإجراءات الجنائية ومتابعتها تحت إشراف النيابة ، وخلال إستعراض الخطط والتقارير إطمأن الإجتماع على هدوء الأحوال الأمنية والجنائية داخل ولاية الخرطوم بفضل الإنتشار الكبير للأجهزة الأمنية.

المكتب الصحفي للشرطة