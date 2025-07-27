“أجمل من جورجينا”.. مي عمر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة نشرت صورة منها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مي عمر بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها وجاءت:” أجمل من جورجينا، الجمال المصري، إش إش واحدة بس، جورجينا تتعلم من جمالها”.

كانت آخر مشاركات مي عمر في الدراما التلفزيونية بمسلسل “إش إش” وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مي عمر تشارك بفيلم “الغربان” بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مصراوي