اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

“أجمل من جورجينا”.. مي عمر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • “أجمل من جورجينا”.. مي عمر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق 1/2
  • “أجمل من جورجينا”.. مي عمر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق 2/2

مي عمر

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة نشرت صورة منها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مي عمر بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها وجاءت:” أجمل من جورجينا، الجمال المصري، إش إش واحدة بس، جورجينا تتعلم من جمالها”.

كانت آخر مشاركات مي عمر في الدراما التلفزيونية بمسلسل “إش إش” وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مي عمر تشارك بفيلم “الغربان” بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

2025_7_14_17_35_8_413.webp

2025_7_24_22_43_23_90.webp

مصراوي

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر “أجمل من جورجينا”.. مي عمر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا